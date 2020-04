L1 : Lyon éjecté du top 5, le scénario qui fait trembler Aulas !

Dans : Le Havre.

Lyon sera-t-il qualifié pour une coupe d’Europe la saison prochaine en cas d'interruption définitive du championnat ? Pour l’heure, difficile de répondre avec certitude…

Jeudi, les grands dirigeants de l’UEFA doivent se réunir afin de trancher un certain nombre de questions, dont celle des qualifications en coupe d’Europe en cas d’interruption des championnats. Mardi, la presse italienne laissait entendre que l’instance européenne pourrait se baser sur le classement UEFA afin d’attribuer les places qualificatives en Ligue Europa et en Ligue des Champions. Un scénario parmi d’autres puisque pour l’heure, il n’est pas non plus exclu de prendre en compte le classement actuel… Du côté du football français, on s’active également pour trouver des solutions, comme le rapporte Le Parisien. Mardi après-midi se tenait ainsi une réunion de scénario de reprise avec des représentants de la LFP, de la FFF, de l’UNECATEF et plusieurs dirigeants de clubs de Ligue 1 dont Laurent Nicollin (Montpellier), Nicolas Holveck (Rennes), Waldemar Kita (Nantes), Marc Keller (Strasbourg) et Jean-Pierre Caillot (Reims). Pour représenter le PSG et l’OL, Victoriano Melero et Vincent Ponsot étaient également de la partie.

Comme indiqué par ailleurs, une saison blanche (sans descente) a été écartée en cas d’arrêt définitif de la Ligue 1. Ainsi, deux solutions ont été étudiées par ce groupe de travail réuni en visio-conférence mardi. La première est d’acter le classement à l’issue de la dernière journée disputée en totalité. La 28e journée n’étant pas allé à son terme à cause du report de la rencontre Strasbourg-PSG, c’est la 27e journée qui serait prise en compte. Les cinq premiers seraient alors dans l’ordre Paris, Marseille, Rennes, Lille et Lyon. Mais une autre option a été mise sur la table par les différents protagonistes de cette réunion. Celle-ci consisterait à prendre en compte le quotient, c’est-à-dire de valider le classement en fonction du nombre de points gagnés par match joué pour chaque équipe. Dans ce cas de figure, les quatre premières places restent identiques (PSG, OM, Rennes, Lille) mais Lyon passerait de la 5e … à la 7e place. De son côté, Strasbourg remonterait du 11e au 10e rang. Deux scénarios bien différents principalement pour l’Olympique Lyonnais donc, qui se prononcera certainement en faveur d’une prise en compte du classement à l’issue de la 27e journée afin de s’assurer une place en Ligue Europa. Toutefois, l’OL pourrait encore être qualifié en coupe d’Europe par le biais de la Coupe de la Ligue dont il est le finaliste face au Paris Saint-Germain.