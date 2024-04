Le Havre ne sera pas le cocu de la Ligue 1, le PSG est prévenu

Dans : Le Havre.

Par Corentin Facy

Le PSG a aligné un onze de départ proche de l’équipe C contre Clermont samedi avant son match de Ligue des Champions contre le Barça. Une attitude qui a scandalisé le président havrais Jean-Michel Roussier.

Engagé dans une lutte très serrée pour le maintien, Le Havre dispose de deux petits points d’avance sur le premier barragiste, Lorient. Lanterne rouge du championnat, Clermont a bénéficié samedi du calendrier européen et des échéances cruciales du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions pour prendre un point au Parc des Princes. Il faut dire que Luis Enrique avait aligné une équipe plus proche de l’équipe C que de l’équipe type avec un turn-over total allant même jusqu’au gardien de but. Une attitude qui a terriblement déçu le président havrais Jean-Michel Roussier, lequel a fait part de sa colère dans l’émission Bartoli Time sur les ondes de RMC.

« La compo de Paris samedi, pour moi c'était la cerise sur le gâteau d'une semaine qui a fait monter la colère » a d’abord lancé le président normand, avant de faire savoir qu’il refuserait que son match de la 31e journée contre le PSG initialement prévu le 27 avril prochain, soit déplacé par la LFP en cas de qualification des coéquipiers de Kylian Mbappé pour les demi-finales de la Ligue des Champions. « La semaine a commencé quand la Ligue m'a informé que pour le cas où le PSG - ce que je leur souhaite sincèrement - passerait l'étape Barcelone et jouerait une demi-finale, le match contre Le Havre serait peut-être décalé entre la 33e et la 34e journée » détaille ensuite Jean-Michel Roussier, puis de conclure.

Jean-Michel Roussier refuse de décaler PSG - Le Havre

« Voilà comment ma colère a commencé. J'ai dit à la Ligue : ''Vous rêvez. Vous pensez que dans la situation dans laquelle on est, je vais accepter de faire un déplacement à Nice puis au Parc avant de recevoir l'OM ? Vous êtes fous !'' En plus, on est entre l'avant-dernière et la dernière journée, le règlement stipule que ces deux journées sont sanctuarisées. Donc je dis non tout de suite, il n'en est pas question » s’est énervé Jean-Michel Roussier, pour qui il est hors de question que le match entre le PSG et Le Havre soit décalé pour favoriser la préparation d’une éventuelle demi-finale des joueurs de la capitale. Le président du HAC s’est d’ailleurs dit prêt à utiliser « tous les recours » afin de s’opposer à un report du match.