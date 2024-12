Le Havre cherche des têtes à couper pour Noël

Dans : Le Havre.

Par Guillaume Conte

Comme Montpellier, Le Havre n’a quasiment pas pu se renforcer cet été en raison de problèmes budgétaires liés à l’effondrement des droits télévisuels. Le club normand espérait pouvoir surfer sur les bons coups de la saison passée pour exister en Ligue 1 mais ce n’est pas le cas actuellement. Eliminé par Saint-Brieuc (N2) en Coupe de France, le HAC est 17e du championnat et forcément, l’ambiance est tendue au sein du club doyen. Avant le départ en vacances pour la trêve de Noël, Mathieu Bodmer a délivré un message salé à ses joueurs dans la foulée de leur désarmante élimination en Bretagne.

𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝗳𝗶𝗻𝗶



Le HAC s’incline sur un but de Janno (80e) et est éliminé de la Coupe de France.#SBHAC pic.twitter.com/7SiCozr8Qr — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) December 21, 2024

L’ancien joueur du LOSC, de l’OL, du PSG et Saint-Etienne notamment a fait savoir qu’il n’hésiterait pas à prendre des sanctions très lourdes contre ceux qui ne respectaient pas le maillot du club doyen. Le directeur sportif du HAC a même demandé aux fauteurs de trouble de se dénoncer. « Les joueurs qui ne veulent plus revenir au club en 2025, ont juste à lever la main. On trouvera des solutions. On a manqué de respect au club, aux supporters. On a fait une année civile pas loin d'être catastrophique », a souligné Bodmer, pour qui 2024 a en effet été très compliqué avec 24 défaites en 36 matchs. La barre doit donc être redressée en urgence pour sauver le club d’un retour en Ligue 2.