Luka Elsner demande un bon de sortie au Havre

Par Claude Dautel

Grosse surprise au Havre, où Luka Elsner a demandé à ses dirigeants un bon de sortie si une belle offre lui parvient. Cela tombe bien, son nom circule au Stade de Reims.

Une semaine après avoir assuré le maintien du HAC en Ligue 1, l'entraîneur du club haut-normand, nominé pour le titre de meilleur entraîneur de la saison, Luka Elsner pourrait rapidement quitter Le Havre. En effet, contre toute attente, le technicien de 41 ans a demandé aux responsables des Ciel et Marine de pouvoir partir cet été si un club plus ambitieux le contacte. Une demande qui ne serait pas anodine puisque Luka Elsner a régulièrement été cité comme le possible successeur de Will Still, remercié avant la fin de saison par le Stade de Reims.

🔴⚪️ Infos Stade de Reims :

🇸🇮 Luka Elsner considéré comme le profil recherché par les dirigeants rémois en vue de la saison prochaine. Contact a été entrepris avec le coach slovène afin d'entrevoir les possibilités d'un départ... Si le #SDR venait à concrétiser sa venue, le fait… pic.twitter.com/xhRxvOfwFg — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 14, 2024

Pour l'instant, les dirigeants champenois n'ont pas encore négocié directement avec leurs homologues du Havre, mais si ce n'est pas Reims, d'autres clubs, dont deux en dehors de la Ligue 1, seraient également tentés par la venue de l'ancien défenseur slovène. On ne sait pas non plus si Le Havre acceptera de laisser partir de celui qui avait fait remonter le HAC en Ligue 1 et lui a permis de se maintenir, sachant que Luka Elsner a encore un an de contrat avec le 15e du dernier championnat.