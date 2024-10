Furieux contre l'arbitre, Didier Digard s'explique

Dans : Le Havre.

Par Claude Dautel

L'entraîneur du Havre s'est précipité vers Florent Batta à la fin du match contre Rennes afin de lui faire part de sa colère.

Après ce coup de sang uniquement verbal et sans aucun excès de langage, Didier Digard est venu s'explique au micro de DAZN sur le motif de ce comportement au coup de sifflet final. « La raison de ma colère à la fin du match ? Non, il n’y a pas que le carton rouge. C’est l’ensemble des fautes cumulées juste avant qui ne sont pas sifflées, juste parce que nous sommes Le Havre, que c’est la fin de match et qu’on est à Rennes. Il est plus facile de mettre les cartons au Havre. Mais je n’en parle plus, je n’irai plus aux réunions, les beaux discours, je ne les écoute plus. On avancera tout seul », a lancé l'entraîneur du Havre, désormais lancé dans une opération maintien.