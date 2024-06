Les droits TV en Ligue 1, ce président lâche Labrune

Dans : Le Havre.

Par Hadrien Rivayrand

En France, la question des droits TV pour la Ligue 1 n'est toujours pas résolue. La situation est plus qu'inquiétante pour certains clubs, comme Le Havre.

Qui diffusera la Ligue 1 la saison prochaine ? Le suspense rester entier. En effet, alors que la nouvelle saison pointe le bout de son nez, aucun accord entre la Ligue de Football Professionnel et un média n'a été conclu. Certains clubs sont en grandes difficultés pour faire leur budget. C'est le cas du Havre. D'ailleurs, le club normand vient de voir sa masse salariale encadrée après son rendez-vous avec la DNCG. Le président havrais, Jean-Michel Roussier, ne décolère pas. S'il comprend la sanction, il compte bien dénoncer le récent accord entre CVC et la LFP, alors qu'il n'a toujours pas vu la couleur de l'argent promis.

Une situation chaotique

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Jean-Michel Roussier a en effet indiqué : « C’était attendu, c’est une décision logique, il n’y a rien à dire. La DNCG a fait le job, point. C’est une conséquence directe de ce qu’on subit sur le non-règlement CVC. Ça fait un an que je mène toutes les actions que je peux mener contre la Ligue contre cette histoire de CVC et la façon dont nous, Le Havre, avons été traités. La DNCG s’appuie, pour prendre ses décisions, sur les capitaux propres des clubs. L’écart est de 32,5 millions entre ce que nous avons perçu et le club de L1 qui a touché le moins. (...) ». Sur sa lancée, l'homme fort du HAC a aussi confié son ras-le-bol sur la question des droits TV, toujours pas résolue : « Les droits TV ? C’est 50 % du budget des clubs. On sait qu’on n’aura jamais des montants équivalents à ceux de l’année dernière. Il faudrait être idiot pour penser le contraire. Donc vous imaginez vraiment que je pourrais maintenir la masse salariale au même niveau que l’année dernière ? Dans le meilleur des mondes, nos recettes vont baisser de 25 à 30 %. Et encore je suis optimiste en disant ça ». Le Havre est clair désormais dans sa stratégie, ne pas recruter à moins de faire des ventes. Le maintien s'annonce donc périlleux la saison prochaine.