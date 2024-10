Beinsports interdit de stade, la Ligue 1 se fâche

Dans : Le Havre.

Par Claude Dautel

Tandis que Beinsports n'a toujours pas payé ce qu'elle doit à la Ligue 1, un premier club a officiellement prévenu la LFP qu'elle refusait d'accueillir la chaîne sportive dans son stade tant qu'elle n'aura pas réglé sa facture.

Pour l'instant, la Ligue de Football Professionnel n'a pas prévu de match du Havre à domicile sur Beinsports, mais Vincent Labrune et ses équipes ont été prévenus par Jean-Michel Roussier, président du HAC, qu'il refusait d'accueillir les équipes de la chaîne sportive qatarie. Le patron du club doyen, ancien directeur conseil délégué sur l'antenne et les programmes de l'éphémère Mediapro, a en effet fait savoir que tant que Beinsports n'aura pas payé ce qu'elle doit à la Ligue 1, alors elle ne sera pas autorisée à s'installer au stade Océane et ne pourra donc pas diffuser une éventuelle rencontre de championnat.

Cette position dure doit être relativisée puisque pour l'instant aucune rencontre à domicile du Havre n'est prévue sur Beinsports avant la fin du mois de novembre. Cela laisse du temps pour trouver une solution à cette histoire qui agace de plus en plus de clubs de L1, lesquels se sentent pris en otage par la chaîne dont le grand patron n'est autre que Nasser Al-Khelaifi.

Beinsports fait grimper la colère en Ligue 1

Mais la prise de position du Havre peut donner des idées aux autres clubs, qui depuis le 31 août attendent que la chaîne sportive franco-qatarienne paie 24% des 80 millions qu'elle doit régler à la Ligue de Football Professionnel. Fidèle à ses habitudes, la LFP ne communique pas sur ce sujet, espérant toujours que Beinsports revienne vite dans le droit chemin. Après s'être mis à dos une partie des supporters de Ligue 2 en imposant le retour du multiplex le vendredi soir, le diffuseur pourrait cette fois devoir se coltiner ceux de Ligue 1, ce qui serait forcément un nouveau souci majeur. A en croire L'Equipe, du côté des dirigeants de la L1, on commence à sérieusement en vouloir à Beinsports et à Nasser Al-Khelaifi, lequel est bien placé pour savoir que certaines équipes ne sont pas aussi riches que le Paris Saint-Germain et que l'argent attendu depuis fin août ferait un bien énorme.