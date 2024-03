Embrouille au Havre, Bayo et Operi s'expliquent après le clash

Dans : Le Havre.

Par Claude Dautel

Il y avait de la tension du côté havrais dimanche à Clermont, au point que deux joueurs, Bayo et Operi, se sont sérieusement embrouillés sur le terrain, obligeant leurs coéquipiers à les séparer. Le calme est revenu et les excuses arrivent.

Malmenés par une formation clermontoise qui savait que ce match était probablement la dernière chance de croire encore au maintien en Ligue 1, les joueurs du HAC ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais pour deux d'entre eux la pression était visiblement trop forte. A la 80e minute du match, alors que les Normands étaient menés 2-1, Mohamed Bayo et Christopher Operi ont été à deux doigts de se battre, la venue rapide de plusieurs autres joueurs du HAC évitant que la scène tourne au tragi-comique. Du côté de l'entraîneur havrais, on a dédramatisé cette séquence surréaliste, laissant le soin aux deux joueurs de s'expliquer dans le secret du vestiaire. Mais visiblement, les dirigeants du Havre ont demandé, et obtenu de Bayo et Opéri qu'ils s'excusent publiquement, ou du moins via les réseaux sociaux.

Les deux joueurs font la paix sur les réseaux sociaux

Formé à Clermont, et prêté au Havre par Lille, Mohamed Bayo a fait part de ses regrets après cette histoire. « Je tenais à m'exprimer après cette défaite et l'altercation avec Chris, que je regrette énormément.. Évidemment que la tension que vous avez pu constater sur le terrain n'est que le résultat d'une immense frustration. Chris est un élément indispensable dans notre quête du maintien. Cela n'enlève rien au fait que nous devons aussi garder le contrôle et gérer nos émotions car nous devons être source d'exemple pour les jeunes générations », a confié l'attaquant. Son coéquipier a, lui aussi, tenu à dédramatiser l'incident : « Je n'ai pas pour habitude de parler ici, mais je tenais vraiment à rédiger ce message pour clarifier les choses suite à ce qui s'est passé aujourd'hui face à Clermont. L'adrénaline d'un match, d'une situation, surtout dans le contexte actuel peut parfois créer quelques tentions, mais ce sont des choses qui arrivent quand nous sommes compétiteurs. Il n'y a pas d'animosité avec Momo, je m'entends très bien avec en dehors et c'est des choses qui resteront sur le terrain et qui sont déjà derrière. Nous aurons besoin de tout le monde. Ce qui s'est passé aujourd'hui entre Momo et moi ne doit pas être l'occasion pour tirer sur tel ou tel joueur, au contraire ce sont des moments décisifs et nous devons rester soudés tous ensembles notamment pour Momo qui ne mérite pas les critiques à son égard suite à l'événement d'aujourd'hui et qui m'affecte car nous sommes tous ensemble réunis pour le même objectif »