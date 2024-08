L1 ‍: Le Havre récupère une pépite du PSG

Dans : Le Havre.

Par Corentin Facy

Incapable de recruter depuis le début du mercato en raison de moyens financiers très limités, Le Havre est sur le point de finaliser la venue du jeune espoir Ilyes Housni, qui va être prêté par le PSG.

Quand les moyens manquent, il faut des idées pour se renforcer à moindre coût et sur ce point, on peut compter sur Mathieu Bodmer. Depuis la montée du club normand en Ligue 1, l’ancien joueur de l’OL et de Lille réalise un travail colossal pour fournir à ses entraîneurs, auparavant Luka Elsner et désormais Didier Digard, un effectif cohérent afin de se battre pour le maintien. Vainqueur de l’ASSE ce week-end (0-2), Le Havre devrait récupérer d’ici la fin de la semaine un joueur prometteur du Paris Saint-Germain en prêt.

A en croire les informations de Foot Mercato et du Parisien, un accord a été trouvé entre les deux clubs pour le prêt avec une option d’achat non-obligatoire d’Ilyes Housni, avant-centre de 19 ans et international espoirs marocain. Une jolie prise de la part du Havre, qui récupère un joueur sous contrat pro avec le PSG jusqu’en 2026 et qui évoluait à Al-Saad au Qatar la saison dernière, où il était prêté par son club formateur. Il s’agira de la quatrième arrivée de l’inter-saison au Havre après les arrivées de trois joueurs libres, Yanis Zouaoui, Ismaël Bouneb et Ruben Londja.