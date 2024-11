Un club de Ligue 1 en vente, « ‍c’est à l’ordre du jour ‍»

Dans : Le Havre.

Par Corentin Facy

Dans une interview accordée à L’Equipe, le président havrais Jean-Michel Roussier a confirmé que le HAC était en vente mais pour l’heure, le club normand n’a pas trouvé de repreneur potentiel.

Dix-septième de Ligue 1, Le Havre est dans une situation sportive délicate. Financièrement, cela n’est guère mieux pour le club normand, réprimandé par la DNCG la semaine dernière avec une interdiction de recruter, sauf des joueurs libres. La masse salariale du HAC a également été encadrée, ce qui prouve que les comptes ne sont pas au beau fixe. Il faut dire que ces derniers mois, Le Havre n’a pas été aidé, notamment par la redistribution des fonds injectés par CVC, ce qui fait l’objet d’une procédure en cours. Interrogé par L’Equipe, le président normand Jean-Michel Roussier a par ailleurs confirmé que le club doyen était officiellement en vente, comme c’est le cas depuis plusieurs mois.

Le Havre est officiellement en vente

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Havre Athletic Club ⚽️ (@hac_foot)

Mais à ce jour, aucun acheteur potentiel ne s’est manifesté pour acquérir le club actuellement détenu par Vincent Volpe. « Oui, une vente est à l'ordre du jour, elle l'a toujours été depuis que je suis arrivé (en juin 2022). Encore faut-il trouver l'acheteur qui réponde à tous les critères attendus. Et pour l'instant, on ne l'a pas. Vincent Volpe montre tout le temps qu'il va au bout de ses engagements. Il n'y a pas de doute là-dessus. On échange très souvent, et pas seulement par rapport aux mesures prises par la DNCG vendredi. On échange en totale transparence » a confié Jean-Michel Roussier dans les colonnes du quotidien national. Reste maintenant à voir si Le Havre parviendra à se sortir de la crise financière et sportive avant une potentielle vente. Pour cela, Didier Digard devra relancer une équipe en plein doute, et l’ancien Niçois a du pain sur la planche car lui-même a été la cible des sifflets du public lors des derniers matchs à domicile.