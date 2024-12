Le Havre décide d'interdire de stade un enfant de 6 ans

Dans : Le Havre.

Claude Dautel

C'est une grande première en France, et cela n'est pas une blague. Le club du Havre a prononcé une interdiction de stade contre un enfant de six ans qui avait lancé des gobelets en carton et des boulettes de papier.

Lors du match entre le HAC et Reims, le 10 novembre dernier, un enfant de six ans a été repéré par la vidéo alors qu'il jetait des gobelets en carton (vides) et des boulettes de papier, lesquels ont finalement atterri en dehors de l'aire de jeu, mais pas loin. Résultat, le zélé délégué de la Ligue de Football Professionnel a consigné cela dans son rapport, ce qui, entre autres événements, a valu une amende de 5.000 euros au club doyen suite à cette rencontre. Résultat, les dirigeants havrais ont voulu marquer le coup et l'utilisation des caméras a permis d'identifier l'auteur des faits, un jeune garçon de six ans, et son accompagnateur.

Six ans, il est IDS au Havre

L'enfant et ce dernier sont donc commercialement interdits de stade jusqu'à début janvier, tandis que les parents du petit garçon ont été prévenus de cette sanction très sérieuse et n'ont pas voulu la contester. Interrogé par L'Equipe, le club doyen a justifié cette sanction pour le moins très surprenante. « C'est un peu désolant, mais on est obligés d'agir sur ces sujets et face à des comportements exacerbés. Il faut sensibiliser les accompagnateurs et montrer que le stade doit rester un lieu de fête, et non un défouloir », a fait savoir un dirigeant havrais pour expliquer cette sévérité. Rappelons que durant cette rencontre, des chants homophobes avaient également été entendus, et un supporter majeur et licencié était entré sur la pelouse, ce qui lui avait valu deux matchs de suspension ferme.