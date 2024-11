La justice oblige la LFP à verser 7 ME au Havre ‍!

Dans : Le Havre.

Par Corentin Facy

L’Equipe révèle ce vendredi soir que le tribunal judiciaire de Paris a donné raison au Havre dans son conflit contre la LFP dans le cadre de la répartition de l’argent versé aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 par CVC.

Depuis plus d’un an, Le Havre dénonce une répartition injuste et inéquitable de l’apport de CVC, qui a investi 1,5 milliards d’euros contre 13% des revenus de la LFP. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont reçu entre 33 et 200 millions d’euros quand Le Havre a reçu… 1,5 millions d’euros. Une anomalie que Le Havre souhaite réparer et pour cela, le club doyen a été devant les tribunaux. Une bonne nouvelle est tombée ce vendredi pour le HAC a obtenu du tribunal judiciaire de Paris l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de LFP Media à hauteur de 7,5 millions d’euros. Une excellente nouvelle pour le club normand dans un timing difficile pour la LFP qui s’apprêtait à distribuer le reste de l’apport de CVC, à savoir entre 500.000 et 700.000 euros par club. Mais si la Ligue se trouvait obligée à verser 7,5 millions d’euros au Havre, cette répartition du restant de l’apport serait logiquement chamboulée, ce qui ne fera pas les affaires des autres clubs de Ligue 1. La LFP peut encore contester cette saisie devant le Tribunal judiciaire de Paris.