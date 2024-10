Labrune et la LFP ont tué Le Havre, il accuse

Dans : Le Havre.

Balayé par l’OL ce dimanche après-midi, Le Havre galère en ce début de saison avec seulement six points. Une situation complexe dont la LFP est en grande partie responsable selon un spécialiste.

En difficulté depuis le début de la saison, Le Havre avait l’occasion de se donner un peu d’air dans la course au maintien en cas de victoire contre l’OL ce dimanche après-midi. Mais face à une équipe en pleine bourre, les hommes de Didier Digard ont explosé en vol. La lourde défaite face à Lyon (0-4) a provoqué des scènes que l’on préfère ne pas voir en fin de match, avec des supporters qui demandent des explications aux joueurs et à l’entraîneur au pied de la tribune. La situation se tend en Normandie, où l’objectif maintien est en péril après un début de saison compliqué à bien des égards et la LFP en est en partie responsable.

En effet, comment reprocher au Havre de galérer alors que le club doyen a été le dindon de la farce dans le dossier de la répartition de l’argent touché par la LFP dans le deal avec CVC ? C’est ce que se demande David Gluzman, spécialiste de l’économie du sport et intervenant régulier de la Revue de l’After. « Le HAC a été assassiné économiquement par la ligue : un premier tir à bout portant avec la ridicule répartition CVC et le coup de grâce avec le fiasco des droits TV. À quoi s’attendre avec un budget de recrutement d’une poignée de millions ? Un miracle que le club soit en L1 » a souligné le spécialiste sur son compte X.

Plus petit budget de Ligue 1, Le Havre a bricolé un mercato sans dépenser un euro cet été avec les arrivées de joueurs libres (Zouaoui, Bouneb, Londja) ou en prêt (Housni, Pembélé, Joujou). Avec un tel mercato et un budget aussi limité, il n’est donc pas étonnant de voir l’équipe bâtie par Mathieu Bodmer galérer en ce début de saison et il est important que les supporters prennent conscience de cela pour aider leur équipe selon David Gluzman.