Mercato : Accord trouvé, Gbric a tranché

Auteur de 17 buts sous les couleurs de Clermont la saison dernière, Adrian Grbic évoluera bien en Ligue 1 la saison prochaine.

Le feuilleton Adrian Grbic est en passe de prendre fin. Annoncé à Lens, à Lorient et même timidement à Saint-Etienne il y a plusieurs mois, l’attaquant autrichien va finalement défendre les couleurs du Stade Brestois l’an prochain. En effet, RMC et Ma Ligue 2 annoncent ce dimanche après-midi qu’un accord de principe a été trouvé entre le Stade Brestois et Clermont, pour un transfert avoisinant les 7 ME hors bonus. Un joli coup réalisé par le club breton, en passe de s’offrir un second joueur offensif après Franck Honorat, recruté en provenance de Saint-Etienne pour 5 ME.