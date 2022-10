L1 : Brest va virer Michel Der Zakarian

Dans : Brest.

Par Claude Dautel

Dernier de Ligue 1 après sa défaite contre Lorient, le Stade Brestois a décidé de limoger son entraîneur Michel der Zakarian.

Le début de saison a tourné au cauchemar pour Brest, qui est sur une série de sept matchs sans victoire, et fatalement cela se paie au classement puisque le club breton est 20e et donc lanterne rouge du classement de Ligue 1. Dans une saison très spéciale, puisqu’il va y avoir une coupure d’un mois à cause du Mondial en novembre et décembre, et qu’en plus les quatre derniers du Championnat descendront directement en Ligue 2, les dirigeants de Brest n’ont pas voulu attendre trop longtemps avant de faire un choix. Et comme toujours c’est l’entraîneur qui va faire office de fusible au lendemain de la défaite face à Lorient. Dans les prochaines heures, Michel Der Zakarian va donc quitter son poste d’entraîneur du Stade Brestois, une fois l’accord amiable négocié avec son président. Pour l'instant, aucun nom ne circule pour remplacer l'actuel coach, mais nulle doute que les candidatures seront très nombreuses pour occuper ce poste.