Brest en Ligue des Champions, ils sont dégoûtés

Dans : Brest.

Par Guillaume Conte

Le Stade Brestois poursuit sa folle saison et conserve sa deuxième à 7 journées de la fin. La qualification en Ligue des Champions est bien partie, à la surprise générale. Et pas forcément à la joie de tout le monde.

Tout réussit au Stade Brestois cette saison, le club breton parvenant même à s’en sortir quand il n’est pas aussi convaincant. Ce fut le cas à Lorient avec un succès 1-0 chez les voisins Merlus, sur un but de Romain Del Castillo, qui venait d’être papa deux jours plus tôt et n’était clairement pas le plus frais des joueurs d’Eric Roy. Une saison parfaite qui se poursuit donc, et permet à Brest de repasser devant Monaco. A sept journées de la fin, les Finistériens ont sept points d’avance sur Nice, 5e et premier club non-concerné par la Ligue des Champions ou ses barrages la saison prochaine. Ce serait bien évidemment une première de voir le SB29 à ce niveau en Coupe d’Europe, et l’entrée ne passerait donc pas par la Conférence ou l’Europa League, mais bien par la Ligue des Champions si la forme actuelle venait à se confirmer dans les prochaines semaines.

Dans un éditorial surprenant dans L’Equipe ce lundi matin, Vincent Duluc donne le fond de sa pensée, et affirme ainsi que cette qualification pour la C1 ne réjouit pas vraiment les instances, en France comme en Europe, ou même certains médias. « Mais ce matin, la réalité du football français est surtout que Brest a de plus en plus de chances de disputer la Ligue des Champions : à part les Bretons eux-mêmes, cela n’arrange personne. L’UEFA, la LFP, les diffuseurs, ainsi que les médias, soyons honnêtes, espèrent une autre vitrine l’année même où la France a une chance d’avoir quatre équipes en C1 », lance ainsi la plume du quotidien sportif. Un état des lieux qui permet de souligner que le mérite sportif est le seul critère de sélection pour les récompenses et les places européennes, même si voir Lille, Marseille ou Lens en Ligue des Champions est forcément un atout plus valorisé par la Ligue comme les télés par rapport à Brest. Mais en attendant, la formation d’Eric Roy continue d’enchainer les bonnes performances, et reste dauphin, certes lointain, du PSG au début de ce sprint final.