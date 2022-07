Officiel : Brest s'offre l'espoir Karamoko Dembélé

Dans : Brest.

Par Corentin Facy

Le Stade Brestois a officialisé ce mardi la signature du grand espoir Karamoko Dembélé, attaquant de 19 ans qui débarque en provenance du Celtic Glasgow.

« Sur un bon rythme, le Stade Brestois poursuit son recrutement pour la saison 2022/2023. Après les arrivées de Mathias Pereira Lage et Noah Fadiga, le club a jeté son dévolu sur Karamoko Dembélé (19 ans). Joueur précoce et exposé très tôt au haut niveau, il arrive dans le Finistère avec la volonté de s’imposer dans une nouvelle équipe et un nouveau championnat. Karamoko a donc quitté le Celtic Glasgow qu’il avait rejoint à l’âge de 10 ans et avec lequel il avait signé son premier contrat professionnel fin 2018, à seulement 15 ans. Né en banlieue de Londres de parents ivoiriens, Karamoko a disputé des rencontres internationales en jeunes avec l’Angleterre et l’Écosse mais reste éligible avec la Côte d’Ivoire, comme son frère Siriki qui évolue à Bournemouth, promu en Premier League. Il portera le numéro 18. Welcome Karamoko ! » a publié le Stade Brestois dans son communiqué officiel.