L1 ‍: Brest flambe et se fait dépouiller au mercato

Dans : Brest.

Par Corentin Facy

Quatrième de Ligue 1 à la trêve, le Stade Brestois est la sensation de la première partie de saison. Revers de la médaille, certains joueurs ont brillé et se retrouvent très courtisés au mercato hivernal.

C’est le cas de Lilian Brassier, titulaire indiscutable dans l’axe de la défense aux yeux de son entraîneur Eric Roy. A en croire les informations de Foot Mercato, le défenseur du Stade Brestois est dans le viseur de l’AS Monaco… qui veut le recruter dès le mois de janvier. Le club de la Principauté a véritablement flashé sur le défenseur breton au point d’entamer des discussions dès à présent avec le SB29. Des discussions intensives entre les différentes parties ces dernières heures dans un but clair et net, trouver un accord pour le transfert du joueur dès le début du mercato hivernal.

Un transfert soudain et inattendu pour Eric Roy, qui risque bel et bien de perdre sa valeur sûre en défense dans les jours à venir puisque la proposition de l’AS Monaco se situerait entre 8 et 10 millions d’euros. A cette hauteur de prix, le Stade Brestois ne s’opposera pas au départ de Lilian Brassier, d’autant que la proposition est également très attractive pour le joueur d’un point de vue contractuel et financier. Foot Mercato révèle que tout n’est pas encore joué néanmoins pour Monaco, qui va devoir rester prudent jusqu’au bout car l’Atalanta Bergame, Sassuolo et Bruges sont également sur les rangs.