Stéphane Guy mise sur cette énorme surprise en Ligue 1

Dans : Brest.

Par Corentin Facy

Étonnant cinquième de Ligue 1, Brest n’en finit plus d’impressionner après sa nouvelle victoire à Nantes dimanche après-midi.

S’il y a bien une équipe qui déjoue tous les pronostics durant cette première partie de saison, c’est sans aucun doute le Stade Brestois. Candidate au maintien au coup d’envoi du championnat 2023-2024, l’équipe d’Eric Roy est en train de surprendre tout le monde à tel point que le club breton est aujourd’hui devant Lens ou Marseille. Cinquième de Ligue 1, Brest peut-il tenir sur la durée et se qualifier pour une coupe d’Europe à la fin de la saison ? Cela parait encore assez loin mais pour Stéphane Guy, il n’y a pas de raison que le SB29 coule en cours de route et s’écroule. Au contraire, le journaliste de RMC estime que Brest peut être la belle surprise de la saison, à l’instar de Lens en 2022-2023 par exemple. Au point de tenir le rythme et de conserver une place européenne à la fin de la saison ?

L’ancien commentateur de la Ligue 1 sur Canal + y croit dur comme fer. « Je vois cette équipe de Brest comme le Lens de la saison dernière. Je pense que c’est un candidat très crédible à l’Europe, ça parait dingue de dire ça et ce n’est pas ce que j’aurais dis en août. Pour être dans les six ou sept premiers, franchement j’y crois. Si vous regardez le classement de la Ligue 1 sur l’année 2023, Brest est septième. Il y a encore une marche à franchir, ils sont derrière Lens, Nice, le PSG ou Monaco et Marseille. Mais ce qui se passe à Brest est très encourageant » a analysé Stéphane Guy au micro de l’After Foot, avant de conclure.

Brest, le nouveau Lens de la Ligue 1 ?

« C’est le genre d’équipe qui lance sa saison en visant le maintien. Le maintien sera acquis dès janvier et ensuite il y aura deux options pour Brest : finir en roue libre comme Reims la saison dernière ou se challenger pour aller chercher une performance et une place en Europe. Je crois aux qualités de cette équipe et il y a des joueurs qui sont en train de passer un vrai cap ou de confirmer leur talent. Et puis il y a un homme à la tête de ça qui est l’homme de la situation avec Eric Roy » estime le journaliste, conquis par le début de saison très réussi du Stade Brestois et qui sera très attentif au dernier match de Brest sur cette phase allée, mercredi soir face au voisin de Lorient.