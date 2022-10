Brest soutient Slimani et attend des sanctions

Dans : Brest.

Par Claude Dautel

Tout comme Clermont a soutenu Johan Gastien, accusé d'avoir proféré une insulte raciste à l'encontre d'Islam Slimani, le club de Brest a donné raison à l'attaquant algérien.

« Le Stade Brestois apporte tout son soutien à son joueur Islam Slimani, qui lui a rapporté avoir été victime d'insultes racistes pendant la rencontre face à Clermont lors de la 12ème journée de Ligue 1. Le club condamne depuis toujours toutes les formes de discrimination ou de racisme et ne saurait accepter de tels dérapages. Le Stade Brestois se met dorénavant à la disposition des instances et demande à la Commission de Discipline de faire la lumière sur ces faits », indique le Stade Brestois dans un communiqué. Selon RMC, le gendarme du football se penchera dès mercredi sur les accusations d’Islam Slimani qui affirmé que le capitaine de Clermont l’a qualifié de « sale blédard », l’attaquant brestois ayant d’abord dit que Gastien l’avait traité de « sale arabe ». Pour cela, la commission de discipline ne se contentera pas du seul rapport de l'arbitre et du délégué, les éléments sonores du diffuseur pouvant être utilisés pour connaître la réalité des faits. Dans ce dossier, Johan Gastien risque jusqu'à 10 matchs de suspension.