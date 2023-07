Officiel ‍: Jonas Martin signe deux ans à Brest

Dans : Brest.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Lille, Jonas Martin est officiellement un joueur de Brest, avec qui il s’est engagé pour deux saisons.

Dans un communiqué officiel publié ce mardi, le Stade Brestois a officialisé un joli renfort au milieu de terrain avec la signature de Jonas Martin. L’ancien joueur de Strasbourg et de Lille s’est engaé pour les deux prochaines saisons en faveur du club breton. « La venue de Jonas Martin est une bonne nouvelle, c’est un joueur d’expérience qui connait bien notre championnat. Il aura à cœur de montrer qu’il en a encore sous le pied, en termes de qualité, de technique et d’engagement. De par sa personnalité, il va vite s’intégrer avec la mentalité du groupe brestois. C’est un nouveau challenge pour lui, on espère qu'il va s’épanouir avec nous » s’est réjoui l’entraîneur brestois Eric Roy sur le site officiel du SB29.