Carine Galli lance un défi fou à Brest

Brest ne sera pas autorisé à disputer ses matchs de Ligue des Champions dans son stade Francis-Le Blé dans une configuration optimale. Les dirigeants bretons sont face à un énorme dilemme.

Pour des raisons de sécurité, l’UEFA a interdit au Stade Brestois d’évoluer à Francis-Le Blé en Ligue des Champions la saison prochaine dans une configuration optimale devant 15.000 spectateurs. Ce sont les trois tribunes tubulaires qui posent problème à l’instance européenne, qui autorisera les matchs à Francis-Le Blé devant 5.000 spectateurs, mais pas un de plus. Autrement dit, Brest doit choisir entre son stade en jauge très réduite, ou un autre stade de l’Ouest de la France (Rennes, Nantes, Guingamp). Le dilemme est draconien pour le Stade Brestois, qui n’a pas fait tous ses efforts pour jouer devant 5.000 supporters en Ligue des Champions, mais qui souhaite plus que tout profiter de ces affiches exceptionnelles à venir dans son antre. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Carine Galli a donné son avis à ce sujet. Et contre toute attente, la journaliste de l’Equipe de Greg estime que le Stade Brestois doit prioriser l’option à Francis-Le Blé, malgré la faible jauge de spectateurs.

« J’espère que cette nouvelle ne va pas gâcher leur fin de saison. Dans tous les cas, ils auront la Ligue des Champions. La plus belle des réponses serait de rester à Francis le Blé en Ligue des Champions, même pour jouer devant 5000 personnes. Jouer à Nantes, Guingamp ou à Rennes, c’est vraiment dénaturercette saison fabuleuse que tu as vécu, ça n’a aucun sens. Guingamp, ce sont des ennemis jurés. Nantes ou Rennes, pourquoi aller jouer là-bas ? C’est évidemment dommage. Après, il y a une charte, il y a des règles et s’il y avait un drame, tout le monde se retournerait ensuite contre Brest et l’UEFA. La réalité, c’est que si demain il y a un drame en Ligue des Champions, il y aura des procès, des recours, etc. Je trouve ça très dommage, mais la réalité, c’est que les Brestois sont bloqués » a lancé Carine Galli, qui espère que le Stade Brestois renoncera à jouer à Nantes ou à Rennes pour garder son identité, très forte à Francis-Le Blé. Des matchs contre le Real Madrid, Manchester City ou le Bayern Munich devant 5.000 spectateurs, Carine Galli lance un défi assez fou aux dirigeants du club breton.