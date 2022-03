Salement accusé, Laurent Koscielny est sous le choc

Dans : Bordeaux.

Par Alexis Rose

Accusé de racisme par une petite frange d’ultras des Girondins de Bordeaux, Laurent Koscielny a publié un long communiqué pour démentir toutes les mauvaises rumeurs.

Laurent Koscielny n’est officiellement plus un joueur des Girondins depuis le 29 janvier dernier, date à laquelle son contrat a été résilié en accord avec le président Gérard Lopez. Malgré tout, cela ne l’empêche pas de faire l’actualité à Bordeaux, vu que depuis le week-end dernier et la nouvelle défaite du FCGB en L1 face au MHSC (0-2), l’ancien défenseur français se retrouve mêlé à une sombre histoire. Des accusations lourdes qui touchent également Benoit Costil. Si ce dernier a porté plainte pour diffamation, Koscielny s’est pour l’instant contenté de sortir du silence pour démentir tous les bruits de couloir.

« Il conteste vivement ces accusations qui l’ont blessé gravement »

« Laurent Koscielny a été surpris, choqué mais aussi attristé des propos tenus par l’un des représentants du Groupe Ultramarines 87 à son encontre dont la presse se fait écho désormais. Sans qu’aucune ambiguïté puisse exister, il conteste vivement ces accusations qui l’ont blessé gravement et qui ont nécessairement des répercussions sur sa famille et son entourage. À ce titre, Laurent Koscielny souligne que le travail d’investigation du journal Sud Ouest qui a sollicité plus d’une trentaine de personnes (selon les dires du journaliste) qui ont formellement démenti le prétendu comportement raciste de Laurent Koscielny. Pour rappel, si Laurent Koscielny ne fait plus partie de l’effectif professionnel du club depuis fin janvier 2022, il rappelle être toujours un salarié des Girondins de Bordeaux, occupant désormais des fonctions liées à la représentation du club. Laurent Koscielny entend rappeler fermement ce message à chacun et de faire œuvre de la plus grande mesure au sujet de ces allégations honteuses faites à son encontre. Le soutien du club démontre à l’évidence que l’enquête interne à laquelle n’a jamais été convoqué Laurent Koscielny a débouché sur une absence totale d’élément caractérisant ces prétendus propos discriminatoires ; dans le cas contraire, le club n’aurait jamais fait le choix de confier une mission d’ambassadeur à Laurent Koscielny », peut-on lire dans le communiqué de Koscielny relayé par le journal Sud Ouest. Autant dire que l’ambiance est plus que tendue du côté de Bordeaux, où la fin de saison s’annonce de plus en plus compliquée…