Nouvel investisseur à Bordeaux, vers un mercato de folie ‍?

Par Hadrien Rivayrand

Englués en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux peinent à remonter la pente. Pour les aider à le faire, un nouvel investisseur pourrait pointer le bout de son nez.

Les fans de Bordeaux attendent bien mieux de leur club. La descente en Ligue 2 a bien évidemment été un gros coup dur pour ce club historique. L'objectif était de remonter le plus rapidement possible. Mais le compte n'y est pas du tout. La tension monte et les Girondins savent que du changement doit intervenir. Un actionnaire minoritaire pointe notamment le bout de son nez. Et cela pourrait changer pas mal de choses pour le futur du club.

Bordeaux, une très bonne nouvelle à venir ?

Selon les informations d'Emery Taisne via X, un prêt avec intérêts est même envisagé : « Concernant la possible arrivée d’un investisseur minoritaire aux Girondins, ce ne serait pas qu’une ouverture du capital à une participation minoritaire : un prêt - avec intérêts - est également dans les tuyaux pour financer les prochains mercatos. Le montant global pourrait être de 50M€, au moins. En l’état, Bordeaux ne peut pas acheter sans vendre ». De quoi voir l'avenir d'un meilleur oeil ? Réponse très prochainement. 13e de Ligue 2 après 19 journées, les Girondins ne sont pas dans la course pour la montée. C'est bien le maintien qu'il faudra assurer le plus rapidement possible. Et toutes les bonnes nouvelles sont bonnes à prendre. Car assurément pour prétendre à plus, Bordeaux devra être capable de se renforcer dans le futur.