L1 : Une décision totalement sidérante prise par Bordeaux ?

Les supporters des Girondins de Bordeaux doivent se demander s'il y a un pilote de l'avion. Et ce n'est pas la dernière idée des dirigeants qui vont les rassurer.

Le Stade Chaban-Delmas a accueilli son dernier match des Girondins de Bordeaux il y a 5 ans, le football laissant la place au rugby, tandis que le club au scapulaire s’installait dans le moderne Matmut Atlantique. Plus grande et plus moderne, cette enceinte a bien du mal à satisfaire les supporters bordelais, d’autant que les performances sportives des Girondins sont très éloignées de celles connus à Chaban-Delmas. Mais selon Sud-Ouest, si à la base le Matmut Atlantique est conçu pour accueillir 42.000 spectateurs, les dirigeants des Girondins ont l’intention de réduire sa capacité à 35.000 places pour la suite.

Il ne s’agira pas de démonter des sièges, mais juste de condamner des parties entières du stade, ce qui permet de faire des économies en supprimant des postes chez les stadiers, les responsables de l’entretien, des buvettes..Et du côté des supporters bordelais, on constate qu’avec ses 35.000 places, dans sa nouvelle version, le Matmut Atlantique aurait une jauge similaire à quelques centaines de place près que le stade Chaban-Delmas. Si rien n'est encore officiellement annoncé, les responsables bordelais auraient constaté qu'avec une moyenne de 23.000 spectateurs, une telle mesure ne perturbera pas grand-monde, si ce n'est ceux qui estiment que ce déménagement ne s'imposait peut-être pas. Mais c'est un autre débat.