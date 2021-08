L1 : Un défenseur du PSG prêté à Bordeaux ?

Dans : Bordeaux.

En quête de renforts, et il en aura bien besoin, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux souhaite faire venir Timothée Pembélé sous forme de prêt du PSG. Le club de la capitale est prêt à accepter le deal, mais gardera une option pour faire revenir le défenseur l'été prochain.

Jeune défenseur du Paris Saint-Germain, Timothée Pembélé a bien conscience que la concurrence est plutôt rude au PSG, et que s’il veut du temps de jeu il est plus utile pour lui de rejoindre un nouveau club durant le mercato. Et c’est dans ce cadre que l’international Espoirs, qui a récemment participé aux Jeux Olympiques de Tokyo, devrait rejoindre les Girondins de Bordeaux dans les meilleurs délais. Convoité par Vladimir Petkovic, le nouvel entraîneur suisse du club au scapulaire, Timothée Pembélé va être prêté avec une option d’achat par le PSG, le club de la capitale souhaitant toujours avoir son mot à dire concernant l’avenir de son jeune défenseur. Et tout comme il l’avait fait avec Arnaud Kalimuendo, qui avait lui signé à Lens avec ce même type d’option, Leonardo se réserve le droit (payant) de conserver Pembélé dans un an, même si Bordeaux lève l'option d'achat.

Pembélé a donné son accord au PSG

RMC et L'Equipe confirment l'imminence d'un accord entre le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux, le défenseur de 18 ans ayant déjà validé cette opération après avoir longuement discuté avec Vladimir Petkovic. Ce dernier aurait convaincu le joueur parisien de son désir de le voir sous le maillot girondin, et probablement assuré d'un minimum de temps de jeu. De quoi rassurer Timothée Pembélé qui avait joué six matchs avec le PSG la saison passée, et souhaite désormais s'affirmer un peu plus en Ligue 1.