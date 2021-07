L1 : Longuépée va quitter Bordeaux avec un chèque XXL !

Dans : Bordeaux.

Gérard Lopez n'est pas encore officiellement le propriétaire des Girondins de Bordeaux, mais il a déjà négocié le départ de Frédéric Longuépée. L'ennemi numéro 1 des supporters ne partira pas les mains vides.

Après avoir reçu le feu vert de la DNCG, l’ancien patron de Lille va s’installer aux commandes du club de Bordeaux qui est désormais assuré de jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Pour Gérard Lopez, il y a du pain sur la planche, car les Girondins étaient dans une très mauvaise situation depuis des mois, au point que pendant longtemps on a pensé que les Girondins allaient devoir déposer le bilan et repartir en bas de l’échelle. Une nouvelle ère débute du côté du côté du Haillan, et cela va passer par des changements drastiques et notamment le départ de la direction précédente. Tête de liste de cette révolution à venir, Frédéric Longuépée, nommé à la présidence des Girondins de Bordeaux par King Street et qui s’était mis la totalité des supporters à dos. Depuis des mois ces derniers réclament sa démission, et ce départ annoncé ne fera pas pleurer les Ultramarines.

Cependant, les affaires sont les affaires et selon Sud-Ouest, Frédéric Longuépée ne partira pas en se contentant d’une poignée de main. « Frédéric Longuépée, lui, s’apprête à quitter le château du Haillan. Il a négocié son départ à hauteur de 500.000 euros. Gérard Lopez va prendre sa suite à la tête du Conseil d’administration », annonce le quotidien régional, qui précise que le cas de Stéphane Martin n’était pas réglé, même si « le profil de l’ex-président est apprécié. » Les choses devraient désormais s'accélérer, notamment concernant le choix de l'entraîneur, tandis que l'on sait déjà que Gérard Lopez a déterminé une liste noire des joueurs dont il souhaite qu'ils quittent les Girondins de Bordeaux d'ici la fin du mercato.