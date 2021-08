L1 : Bordeaux rêve de Mohamed Bayo, le plan B dévoilé

Dans : Bordeaux.

Depuis la prise de fonctions de Gérard Lopez à Bordeaux, le club au scapulaire a accueilli Gideon Mensah, Ricardo Mangas et Timothée Pembélé.

Le mercato des Girondins de Bordeaux s’est logiquement accéléré avec la venue de Gérard Lopez, et cela devrait continuer dans les prochaines semaines. En effet, le propriétaire des Girondins de Bordeaux a prévenu qu’il y aurait encore beaucoup de mouvements en Aquitaine jusqu’au 31 août, que ce soit dans le sens des arrivées ou dans celui des départs. Après les signatures de Mensah, Mangas et Pembélé, la priorité des Girondins de Bordeaux est de recruter un avant-centre. Et la priorité de Bordeaux est bien connue, il s’agit de Mohamed Bayo, bourreau des Girondins ce week-end avec Clermont et meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière avec 22 buts dans son escarcelle.

Ibrahima Niane (Metz) pisté par Bordeaux

« Le mercato est long, on va choisir le meilleur projet. À voir si Clermont est le meilleur projet » a déclaré le buteur de 23 ans au micro de Prime Video ce week-end. De toute évidence, les déclarations de Mohamed Bayo laissent la porte ouverte à un départ. Bordeaux peut donc croire en ses chances de recruter l’attaquant de Clermont, mais la concurrence sera rude. Mardi, l’intérêt de Lille a été dévoilé et pourrait corser les plans bordelais. C’est précisément car la piste Mohamed Bayo est difficile à concrétiser que les Girondins ont défini leur plan B en cas d’échec. A en croire @Girondinfos, c’est le buteur messin Ibrahima Niane qui est le second attaquant ciblé par Bordeaux, et qui pourrait faire l’objet d’une offre officielle du club marine et blanc dans les jours à venir. Deux autres attaquants dont les noms n’ont pas encore filtré sont également ciblés par les équipes de Gérard Lopez et d’Admar Lopes. L’identité du futur buteur de Bordeaux n’est pas encore connu, mais il est clair pour la direction aquitaine qu’il faut recruter à ce poste crucial.