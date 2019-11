L1 : Incroyable coup de tonnerre à Bordeaux ?

Dans : Bordeaux.

Et si Joe DaGrosa était rapidement viré de son poste de patron des Girondins de Bordeaux ? Ce scénario incroyable se met actuellement en place du côté du Haillan annonce ce mercredi soir Sud-Ouest.

Pour bien comprendre ce qu’il se trame du côté de Bordeaux, il faut sortir « La compta pour les Nuls ». Après le rachat du club à M6, c’est King Street, représenté par Frédéric Longuépée, qui est actionnaire majoritaire du club avec 86,4% du capital contre 13,6% au GACP, le fond d’investissement dirigé par Joe DaGrosa. Mais le quotidien régional Sud-Ouest annonce que dans un climat plombé par une situation financière très compliquée et des relations tendues avec les supporters, King Street pourrait virer GACP des Girondins de Bordeaux, alors que c’est l’inverse qui semblait être envisagé depuis quelques semaines.

Et plus incroyable encore, après le départ de GACP, King Street pourrait non seulement sacrifier le mercato d’hiver en vendant plusieurs joueurs, avant de finalement revendre la totalité du club. Une situation totalement surréaliste alors que Nicolas de Tavernost avait pris soin de veiller à trouver un repreneur sérieux. A priori c’est raté puisqu'un an après le passage des Girondins de Bordeaux sous pavillon américain, le club au scapulaire est visiblement à la dérive alors que sportivement cela va plutôt pas mal pour Benoit Costil et ses coéquipiers, qui pointent actuellement à la 4e place de Ligue 1.