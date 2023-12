Gérard Lopez refuse de virer Rieira, Bordeaux croit à la Ligue 1

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Relégable après sa défaite à Quevilly, Bordeaux est en pleine tempête. Mais le propriétaire des Girondins croit encore que la montée en Ligue 1 est possible.

Après deux défaites consécutives contre des équipes du bas de tableau (Troyes et QRM), les Girondins de Bordeaux sont cette fois dans la zone rouge du classement de Ligue 2. Si la route est encore longue dans ce championnat, le club au scapulaire pointe tout de même à 16 points du leader, et à dix longueurs de Grenoble, dernier barragiste pour la montée en Ligue 1. Et pour Gérard Lopez, qui a publié un communiqué après la défaite (3-2) en Normandie, il ne faut pas paniquer, le boss des Girondins maintenant sa confiance à son entraîneur, Albert Riera, fraîchement nommé, mais déjà dans le dur.

« Le match de ce soir comme les résultats depuis le début de la saison ne sont pas à la hauteur ni de l'histoire du club, ni du soutien des supporters, ni des moyens qui ont été mis pour redresser le club et lui redonner l'ambition qu'il mérite. Je veux m'adresser aux joueurs pour leur dire ma déception et les appeler au sursaut : nous le devons à nos supporters, à notre club et à notre ville. Malgré une réaction salutaire en fin de match, et du mieux dans certaines séquences, le groupe n'est pas au niveau, et nous devons regarder les situations individuelles avec lucidité. Mathématiquement, nous pouvons encore y arriver, mais pour cela il faut un électrochoc. Personne n'a de place attitrée dans l'équipe, de la direction sportive jusqu'aux joueurs. J'ai parlé au coach qui a mon aval pour mener à bien tous les changements qu'il jugera nécessaires. Chacun doit faire honneur à ce maillot. J'y veillerai. Nous pouvons y arriver, mais l'effort sera grand. Aller Bordeaux ! », a indiqué Gérard Lopez, qui est bien conscient que l'heure est grave pour les Girondins. Les supporters bordelais sont, eux, déjà à bout et risquent de vite le faire savoir.