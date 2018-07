FCGB : Une offre folle pour Pablo, Bergwijn en approche

Dans : Bordeaux, Mercato.

Cela s’active à Bordeaux et pas uniquement autour de l’incroyable dossier Malcom, attendu à Rome ce lundi et qui pourrait prendre la direction de Barcelone cette semaine.

En tout cas, la vente du Brésilien n’est plus qu’une question de jours, même si un nouveau rebondissement n’est jamais à exclure totalement dans ce fouillis. Néanmoins, les dirigeants bordelais restent actifs, et pourraient même boucler une vente avant celle de Malcom. En effet, selon L’Equipe, le club aquitain va laisser filer Pablo, qui vient de recevoir une offre difficilement refusable de 12 ME. Celle-ci provient du FC Krasnodar, et devrait donc envoyer le Brésilien en Russie pour un montant six fois supérieur à son prix d’achat !

Dans le même temps, les Girondins prospectent pour des recrues, et notamment en attaque pour compenser rapidement le départ de Malcom. Son successeur est identifié, et il s’agit de Steven Bergwijn, ailier de 20 ans qui évolue au PSV Eindhoven. Les discussions sont compliquées avec le club néerlandais, qui ne veut pas le lâcher, mais avec ces rentrées d’argent, Bordeaux pourrait se donner les moyens de convaincre le PSV de lâcher prise.