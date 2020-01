FCGB : Tchouaméni à Monaco, Ruben Pardo en approche, ça chauffe à Bordeaux

Dans : Bordeaux.

À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, les Girondins de Bordeaux s’activent de nouveau pour tenter de renforcer l'effectif de Paulo Sousa.

Grâce à sa victoire étriquée sur la pelouse de Nantes dimanche, Bordeaux est revenu dans la course aux places européennes. Dixième de la Ligue 1, le FCGB n’est plus qu’à quatre unités du quatrième rang, détenu par Montpellier. Autant dire que le club au scapulaire a peut-être un coup à jouer d’ici à la fin de la saison. Pour tenter le coup à fond, la formation girondine va se montrer active en cette fin janvier. Après avoir recruté Rémi Oudin en provenance de Reims contre un chèque de 10 millions d’euros en début de mercato, l’équipe de Paulo Sousa va probablement faire venir un nouveau de milieu de terrain, pour potentiellement compenser le départ d’Aurélien Tchouaméni à Monaco. Et d’après Girondinfos, le FCGB a déjà une piste en tête.

« Selon nos sources venant d’Espagne, les Girondins ont coché le nom de Ruben Pardo (27 ans) sur la liste des potentielles recrues au poste de milieu de terrain en cas de départ de Tchouaméni ! Il apporterait toute son expérience et sa technique dans l’entrejeu. Concernant Tchouaméni à Monaco, les discussions sont en cours sur un transfert proche de 20M€ (bonus compris) ! Monaco souhaite le joueur immédiatement, Bordeaux est vendeur, mais souhaite inclure le prêt du joueur jusqu’à la fin de la saison. Dénouement proche… », explique le média sur Twitter. Pour stabiliser l’effectif girondin, le directeur sportif Eduardo Macía est donc en train de faire marcher ses réseaux en Espagne avec cette cible provenant de la Real Sociedad.