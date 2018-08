FCGB : Tarrago l'annonce, le fiasco Thierry Henry fait très mal à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

C’est officiel depuis quelques heures, Thierry Henry ne deviendra pas le prochain entraîneur des Girondins de Bordeaux. Et si pour l’instant, il est difficile de juger qui est le principal fautif dans l’échec des négociations, cette fausse arrivée de Thierry Henry représente forcément un gros coup dur pour les Girondins de Bordeaux. Notamment en raison de l’attente qu’avait suscitée la probable arrivée du champion du monde 1998, selon Sébastien Tarrago.

« Pour Bordeaux, c'est un énorme coup dur en termes d'image que Thierry Henry ne vienne pas. Il y a eu une attente forte des supporters d'un coup autour de lui, de ce qu’il représente en France et de ce qu’il a fait dans sa carrière. L'attente et l'effervescence vont redescendre, notamment au niveau de l'émotion. Et c'est ça le plus gros problème pour Bordeaux dans cette histoire » a expliqué le journaliste de L’Equipe, évidemment conscient qu’il sera difficile de trouver un entraîneur faisant autant l’unanimité que Thierry Henry, lequel avait les faveurs de la quasi majorité des supporters aquitains. D’autant que ce mardi, Bordeaux a également essuyé le refus d’un certain Claudio Ranieri…