FCGB : Riolo cartonne les « pantins » de Bordeaux, il frappe très fort

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Battus par Nantes dimanche après-midi, les Girondins de Bordeaux réalisent un début d'année 2019 pour l’instant catastrophique.

La preuve, ils pointent à la 13e place du classement, bien loin des places européennes. Un véritable désastre alors que le club vient d’être racheté par les Américains de GACP, et qui laissent quasiment sans voix Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC Sport, le chroniqueur de l’After Foot y est allé de bon cœur pour critiquer un club qu’il juge quasiment sans vie depuis plusieurs semaines maintenant. En espérant pour les supporters aquitains que cela change l’été prochain, avec le véritable début du nouveau projet.

« S’il y a vraiment une équipe de pantins en Ligue 1, c’est bien Bordeaux… Ce club est une catastrophe, il est en train de s’évaporer. Le stade est vide, il n’y a plus d’entraîneur à part le prof de gym qui est sur le bord du terrain, les joueurs dorment et ne veulent plus jouer, le président est là mais n’y comprend rien au ballon… D’ailleurs je ne sais pas ce qu’il est venu foutre là. Ce club s’évapore, c’est catastrophique » a regretté un Daniel Riolo très alarmiste sur la situation des Girondins de Bordeaux. Aux nouveaux dirigeants de rapidement donner tort à l’éditorialiste dans les prochaines semaines…