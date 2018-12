FCGB : Rancunier, ce buteur en veut à mort à Gourvennec

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Mercato, MHSC.

Déjà auteur de 9 buts toutes compétitions confondues cette saison, Gaëtan Laborde s’éclate à Montpellier.

Et du côté des Girondins de Bordeaux, on doit certainement avoir quelques regrets d’avoir laissé filer le buteur de 24 ans au mercato estival. Dans les colonnes du Parisien, le natif de Mont-de-Marsan est revenu sur son aventure au sein du club au scapulaire. Et il semble en avoir surtout après un homme : Jocelyn Gourvennec, lequel a souvent préféré Alexandre Mendy ou Nicolas De Préville à l’attaquant du MHSC.

« Je me suis imposé en 2016-2017, avec 13 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. J’avais envie de tout casser l’année suivante, je m’attendais à ce qu’on me donne les clés, mais le club et le coach Gourvennec ont décidé de prendre deux attaquants (Alexandre Mendy et Nicolas de Préville). J’avais sans doute le handicap d’être un enfant du club. On préférait aller chercher l’oiseau rare ailleurs. Inutile d’épiloguer. Les intentions étaient claires. Pourtant, un attaquant qui se dépouille autant que moi, à Bordeaux, ils n’en ont pas vu beaucoup. Tant pis pour eux. On dit que Gourvennec me reprochait de poser trop de questions, mais c’était pour lui une excuse afin de justifier ses choix » a expliqué un Gaëtan Laborde particulièrement remonté après l’actuel entraîneur de l’EA Guingamp. Le message est passé…