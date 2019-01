FCGB : Promis, les joueurs ont entendu le message musclé des fans

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Coupe de la Ligue.

Mercredi soir, les Girondins de Bordeaux seront sur la pelouse de Strasbourg pour y disputer une demi-finale de la Coupe de la Ligue.

Une compétition que les deux équipes jouent désormais à fond, le Paris Saint-Germain ayant été éliminé au tour précédent par l’EA Guingamp. Et du côté des supporters bordelais, on met déjà la pression aux joueurs pour valider leur billet pour la finale. En effet, les Ultrasmarines étaient présents à l’entraînement ce dimanche matin pour motiver les troupes, et leur mettre un chouilla la pression après la défaite en championnat contre le Racing (1-0, samedi).

Un message bien reçu par Benoît Costil, lequel a promis de mouiller le maillot pour emmener les fans des Girondins en finale. « Vos encouragements sont importants, ils nous font chaud au cœur, ils nous touchent. Sincèrement. Comptez sur nous, mercredi on va tout faire pour vous ramener, et nous aussi par la même occasion, en finale. Tout le club le mérite. On compte sur vous, vous pouvez compter sur nous. On va batailler pour faire vivre encore un grand moment aux Girondins de Bordeaux » a expliqué le gardien bordelais devant les supporters à l’issue de la séance d’entraînement. Désormais, il n’y a plus qu’à faire le boulot sur le terrain…