FCGB : Pierre Ménès dévoile le problème qui plombe Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Après un début de saison correct, les Girondins de Bordeaux ont bien du mal à avancer ces dernières semaines en Ligue 1. A l’image de Malcom, le secteur offensif de l’équipe de Jocelyn Gourvennec ne tourne plus comme il tournait en début de saison et cela se ressent forcément sur les résultats. Invité de l’émission de web radio « Studio-Foot » sur BDC-One, Pierre Ménès est revenu sur la mauvaise passe des Girondins de Bordeaux. Selon lui, la dépendance à Malcom est le principal mal de l’équipe actuellement 9e de L1.

« Leur saison avait très mal commencé, avec cette pitoyable élimination européenne contre Videoton, et surtout un match retour en Hongrie assez lamentable. Après, il y a eu une bonne période, mais où j'ai eu l'impression que Malcom était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Et depuis que Malcom est moins bien, et qu'il a été un peu blessé, on s'aperçoit que Bordeaux a surtout un gros problème offensif. Kamano n'arrive pas à retrouver son niveau de l'année dernière, De Préville ne marque pas et Mendy... Lui, il est assez limité. Mais les problèmes offensifs de Bordeaux, il y a aussi beaucoup d'autres équipes de Ligue 1 qui les ont » a confié le journaliste de Canal +. Pour recoller au peloton de tête, le club au scapulaire devra absolument l’emporter lors de la prochaine rencontre après la trêve internationale. Il s’agira du choc de la 13e journée face à l’OM, qui ne connaît pas les mêmes problèmes que Bordeaux ces dernières semaines…