FCGB : Paulo Sousa veut des derbys tous les week-ends à Bordeaux

Depuis son arrivée à Bordeaux en fin de saison dernière, Paulo Sousa constate un déficit au niveau de l’état d’esprit. D’où son idée pour motiver ses joueurs.

Lentement mais sûrement, Paulo Sousa met sa patte sur le jeu des Girondins. L’entraîneur portugais aime voir son équipe contrôler les matchs, avec le ballon dans le pied, le tout avec un jeu vertical. Une philosophie que les Bordelais commencent à intégrer. En revanche, la mentalité voulue par le technicien n’est pas encore visible. Alors qu’il aimerait inculquer une véritable culture de la gagne, l’ancien coach de la Fiorentina constate que son équipe n’a pas toujours le même degré d’implication. C’est pourquoi Paulo Sousa aimerait que Bordeaux se prépare systématiquement à disputer un derby, comme ce dimanche face à Nantes.

« Je crois qu'on doit penser que tous les matchs sont des derbys pour nous à domicile et à l'extérieur. Cette envie de gagner et cette ambition doivent être permanentes pour nous et dans tout ce qu'on fait, a réclamé l’entraîneur du FCGB, dans des propos relayés par Webgirondins. J'essaye d'éduquer mes joueurs. Chaque jour qu'ils arrivent ici, ils doivent avoir l'ambition de s'améliorer individuellement et collectivement. Pour ça, tu as beaucoup de choses qui influencent le développement mental des joueurs. Tu as aussi un entraînement invisible qui est très important pour eux. Avec un seul objectif, être le meilleur possible à chaque séance pour arriver sur le match et être performant et confiant individuellement et collectivement. » On se croirait presque au centre de formation…