FCGB : Malcom suspendu et pas Mariano, Bordeaux accuse gravement

Dans : Bordeaux, Ligue 1, OL.

Ce jeudi, la commission d’appel de la FFF a décidé d’alourdir la sanction à l’encontre de Malcom, désormais suspendu deux matchs pour sa simulation contre Lyon.

Il avait auparavant pris un match ferme et un avec sursis en première instance pour son geste déplorable, qui avait provoqué un pénalty sifflé par M. Letexier. Ce dernier avait, plus tôt dans la saison, aussi attribué un pénalty contesté à l’OL contre Toulouse, après une simulation de Mariano, très légèrement touché par le gardien du TFC mais qui s’était écroulé bien plus tard. Le Lyonnais n’avait eu aucune sanction, et le Bordelais a vu la sienne être alourdie, ce qui a mis en furie Nicolas de Tavernost, qui remet même en doute la neutralité de l’instance de la FFF.

« L’équité sportive, c’est de traiter de la même façon deux cas similaires. Je m’interroge : pourquoi n’est-ce pas le cas ? C’est un problème d’équité dans l’organisation sportive. Si la commission est inéquitable, c’est quand même embêtant », a fait savoir le propriétaire des Girondins dans L’Equipe. Une différence de traitement selon le club aquitain qui prive ce dernier de son meilleur joueur pour les deux prochains matchs, même si dans le cas du Brésilien, la simulation contre Lyon ne fait absolument aucun doute. Alors que pour Mariano, le léger contact a permis de laisser le bénéfice du doute au Lyonnais.