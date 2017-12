FCGB : Libbra ne rassure pas les supporters de Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Plongé au cœur d'une grosse crise depuis plusieurs semaines, les Girondins de Bordeaux n'en seraient jamais arrivés là si les dirigeants avaient fait le ménage après l'humiliation de Videoton, selon Marc Libbra.

Depuis la fin du mois de septembre et la déculottée reçue contre le Paris Saint-Germain sur la pelouse du Parc des Princes (2-6), le FCGB est au plus mal. Treizième de Ligue 1, à cause d'une série noire, au cours de laquelle Bordeaux n'a gagné qu'une seule fois lors de ses dix derniers matchs de championnat, le club au scapulaire peut pratiquement oublier son objectif européen. La faute aux joueurs, inefficaces dans les deux surfaces, au staff, incapable de trouver des solutions pour repartir de l'avant, mais aussi aux dirigeants, coupables de ne pas avoir tiré la sonnette d'alarme après la défaite à Videoton début août. C'est en tout cas l'avis de Marc Libbra.

« Je suis inquiet – parce que déjà le passage PSG est important – car avant ça il y avait ce match face à Videoton, où là, on pense qu’ils vont passer, et à l’arrivée… À Bordeaux, ils doivent faire la différence et ils prennent ce but. Et là-bas, ils sont incapables de marquer, ils se font bouger. À ce moment, les dirigeants auraient dû dire qu’il y avait un gros problème, un très gros problème. Il ne s’est rien passé. On se voile la face… Côté bordelais, on a rien réglé, on aurait dû se dire les choses et ça ne s’est pas fait. Puis on a continué dans le discours ‘on va être européens, ne vous inquiétez pas’ », a constaté, sur Infosport+, le consultant, qui estime donc que Bordeaux n'a pas fait les bons choix dans ses périodes de crises, et notamment lors de son élimination de l'Europa League en phase éliminatoire. Ce qui se ressent quatre mois plus tard...