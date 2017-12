FCGB : Le sort de Gourvennec décidé jeudi !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Ce mercredi, Bordeaux reçoit Montpellier pour ce qui pourrait être le dernier match de Jocelyn Gourvennec sur le banc de touche du club aquitain.

L’entraineur bordelais a reçu à plusieurs reprises le soutien de son président, mais les résultats ne sont toujours pas au rendez-vous, et une nouvelle contre-performance face à Montpellier pourrait tout régler. En effet, RMC annonce qu’une réunion de crise se tiendra ce jeudi, avec tous les hauts dirigeants du club, ainsi que Jocelyn Gourvennec et son staff.

Officiellement, le but est de faire le bilan de cette première partie de saison et de préparer le mercato hivernal. Mais en cas de mauvais résultat au Matmut Atlantique avec toujours la fronde du public en toile de fond, la situation pourrait tourner au vinaigre pour l’ancien coach de Guingamp. En ce qui concerne le marché des transferts, les Girondins doivent néanmoins se renforcer, avec ou sans leur entraineur actuel. Un défenseur central et un milieu offensif sont pour le moment recherchés, même si les derniers jours de décembre seront décisifs.