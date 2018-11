FCGB : Le projet de GACP est voué à l’échec, la preuve en chiffres

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Ancien propriétaire des Girondins de Bordeaux, M6 peut dresser le bilan de ses 19 ans passés à la tête du club aquitain.

Une longue période durant laquelle le média a connu la réussite, avec notamment le titre de champion de France en 2009, mais aussi pas mal d’échecs ces dernières années. Ce qui explique les nombreux déficits comblés saison après saison, ceux qui ont probablement poussé le patron Nicolas de Tavernost à se retirer. La preuve, le magazine Challenges nous apprend que M6 a perdu une quinzaine de millions d’euros avec les Girondins.

Et ce malgré la vente à 100 M€ à King Street et General American Capital Partners. Alors que le club avait seulement été acheté pour 23,6 M€ en 1999. C’est dire à quel point le groupe audiovisuel a perdu gros à Bordeaux ! Mais cela n’empêche pas les nouveaux propriétaires américains de débarquer avec l’objectif de réaliser des bénéfices en l’espace de quelques années, le tout grâce au marketing et à la vente de joueurs. Autant dire que la mission s’annonce compliquée, pour ne pas dire impossible.