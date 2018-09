FCGB : L’EAG n’en a pas fini avec Briand, « un personnage très noir »

Dans : Bordeaux, EAG, Mercato.

Libéré par Guingamp afin qu’il s’engage avec l’Impact de Montréal, Jimmy Briand n’a pas réussi à s’entendre avec la franchise de Major League Soccer.

Du coup, l’attaquant de 33 ans a accepté l’offre des Girondins de Bordeaux, et ce malgré l’accord oral passé avec le club breton. En effet, l’ancien Lyonnais avait promis de ne pas profiter de la rupture de son contrat pour renforcer un pensionnaire de Ligue 1. Autant dire que Briand est considéré comme un traître à Guingamp, dont le président Bertrand Desplat ne compte pas en rester là.

« Je n’ai jamais vu un joueur s’engager libre et contre la volonté de son club, dans un autre club. C’est simplement ce bon droit-là qu’on va faire valoir, a confirmé le dirigeant contacté par Ouest-France. De la déception ? Sur l’aspect financier des choses, je pense qu’on aura gain de cause. La blessure morale, elle, est je ne vais pas dire éternelle… Mais si, certainement. C’est beaucoup sur l’attitude du joueur avant son départ. Mais aussi sur l’attitude du joueur après son départ. »

« Cet homme-là ne m’intéresse plus »

« C’est globalement un personnage très noir qu’on a découvert, a lâché Desplat. Bien entendu qu’à partir du moment où ça concerne un joueur pour qui on a eu la plus grande affection, et la plus grande confiance, il y a une déception à la hauteur. Aujourd’hui, cet homme-là ne m’intéresse plus. Guingamp - Bordeaux ? S’il est sur le terrain, tant mieux pour lui, sinon, ça ne me fait ni chaud ni froid. » Les deux équipes s’affronteront au Roudourou le dimanche 23 septembre en championnat, dans un contexte assez tendu...