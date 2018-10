FCGB : L’attaque violente de Riolo sur Jules Koundé

Dans : Bordeaux, Europa League, Coupe d'Europe.

Bien parti à Saint-Pétersbourg avec l’ouverture du score et une première période solide, Bordeaux a progressivement craqué. Si Benoit Costil a repoussé l’échéance sur pénalty, les Girondins ont fini par céder devant les assauts russes. Une défaite de justesse (2-1) mais qui plombe totalement les derniers espoirs des Bordelais. Pas vraiment surprenant pour Daniel Riolo, qui estime que, comme beaucoup d’équipes françaises, le club aquitain manque cruellement de joueurs techniques. Et même l’espoir du club, Jules Koundé, en prend pour son grade avec un tacle appuyé sur les faiblesses de ses relances.

« À Bordeaux, dans l'effectif, c'est quand même très limité, et ça ne supporte pas quand la pression monte. Il y a des joueurs dont je ne sais même pas s'ils ont le niveau L1... Koundé, c'est gênant. Est-ce qu'il a, déjà, le niveau Ligue 1 ce défenseur ? Il a du muscle, ok, mais au niveau des pieds ? Il y a eu un souci dans la formation, non ? Il lui ont changé les pieds ? En défense, il faut des pieds quand même », a pesté le polémiste de RMC. Le défenseur central de 19 ans a encore les moyens de s’améliorer, mais il devra dans un premier temps digérer ces critiques impitoyables.