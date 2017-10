FCGB : Koundé et Youssouf signent pros à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Durant le mercato estival, les Girondins de Bordeaux se sont renforcés intelligemment avec des éléments comme Nicolas De Préville ou encore Benoît Costil. Recruter de bons joueurs de Ligue 1 à moindre coût et compléter l'effectif avec de jeunes talents formés au club, c’est clairement la politique de Stéphane Martin depuis plusieurs mois. Ainsi, le club au scapulaire a annoncé ce mardi après-midi la signature du premier contrat professionnel de deux jeunes joueurs : Zaydou Youssouf (18 ans) et Jules Koundé (19 ans).

Communiqué des Girondins de Bordeaux :

« Zaydou et Jules sont quotidiennement intégrés au groupe professionnel depuis le début de la saison et ont participé à plusieurs matches de préparation sous la direction de Jocelyn Gourvennec. Le premier nommé compte déjà trois matches avec l'équipe première. Avec ce premier contrat professionnel, ils vont pouvoir poursuivre leur progression au contact des éducateurs bordelais et des entraîneurs du groupe professionnel ».