FCGB : Kamano pour 15 ME, ces clubs essayent de doubler Monaco

Malgré ses 10 buts inscrits en Ligue 1, François Kamano (23 ans) sort d’une saison plutôt décevante avec les Girondins.

Et ce n’était pas beaucoup mieux en sélection puisque le Guinéen s’est arrêté dès les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Mais il faut croire que sa cote n’a pas baissé sur le marché des transferts. En effet, l’AS Monaco serait revenu à la charge après l’échec de cet hiver. Pour rappel, le club de la Principauté n’était pas parvenu à un accord avec Bordeaux, alors que l’ailier girondin était prêt à s’installer sur le Rocher.

Quelques mois plus tard, les négociations se passent mieux selon L’Equipe, qui annonce que les deux clubs sont proches d’un accord autour de 15 M€. Un montant inférieur à ce que réclamaient les Marine et Blanc en janvier dernier, mais plutôt intéressant compte tenu des performances de Kamano. D’autant que les Girondins ont encore une chance de faire monter les enchères. D’après RMC, qui confirme l’accord imminent avec l’ASM, le FC Séville et le Hertha Berlin sont également très intéressés. Monaco ferait mieux de boucler ce transfert au plus vite…