FCGB : Il avait disparu, il a surpris tout le monde par son retour

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Dix mois sans jouer. A Bordeaux, Vukasin Jovanovic avait disparu de la circulation la saison passée. Un prêt intéressant en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, puis la signature d’un contrat définitif et un départ précipité en janvier 2018 avec le changement d’entraineur et la crise défensive réglée par le retour de Pablo. Depuis, le jeune serbe a connu un prêt à Eibar et semblait parti pour rejoindre le championnat turc, avant que son arrivée à Antalya ne soit annulée en juillet dernier. Résultat, le défenseur central est resté en Gironde, et a été sorti de son trou à l’occasion du match face à Nantes, dimanche dernier. Au final, une prestation impeccable qui donne forcément des envies à Jovanovic.

« Le plus important était de gagner. J’ai fait un bon match, c’était un moment vraiment émotionnel parce que je sais tout ce que j’ai traversé pendant dix mois où j’avais l’impression que tout allait de travers. Maintenant je suis de retour, je suis vraiment heureux. Quand je suis revenu, j’ai discuté avec le président. Il m’a dit que j’étais un bon joueur, que le club comptait sur moi, que j’allais avoir ma chance. Avec une bonne concurrence, vous ne pouvez que vous améliorer. Avec Pablo, Igor Lewczuk et Jules Koundé, je ne peux que progresser », a fait savoir le Serbe dans Sud-Ouest. Reste à savoir si ce retour inattendu aura des suites. Au regard de sa performance impeccable face aux Canaris, cela n’est pas impossible pour un joueur acheté tout de même 3 ME il y a un peu plus d’un an.