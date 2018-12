FCGB : GACP prépare un premier investissement à 15 ME au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato.

Déjà très en vue contre le Paris Saint-Germain (2-2), Yann Karamoh (20 ans) a encore régalé le Matmut Atlantique face à l'AS Saint-Etienne (3-2) mercredi.

L’ailier prêté par l’Inter Milan a de nouveau réussi des dribbles dont il a le secret. Et visiblement, les supporters ne sont pas les seuls à apprécier. Car selon La Gazzetta dello Sport, Bordeaux serait prêt à offrir 15 M€ pour conclure son transfert définitif, sachant qu’il n’existe aucune option d’achat dans son contrat. Mais pour le moment, le club lombard envisagerait de conserver l’ancien Caennais qui fait le bonheur d’Eric Bedouet.

« Yann a des stats phénoménales ! Il a des stats de fou dans sa capacité à accélérer, bloquer et accélérer de nouveau, a encensé l’entraîneur des Girondins. Il fait partie des meilleurs joueurs du championnat dans ce domaine. Il a quelque chose. C'est bien pour lui, il faut qu'il réédite ça, qu'il apprenne à jouer avec des efforts et contre-efforts pour être à un très haut niveau. Là il travaille sur ça. J'ai regardé les stats, c'est impressionnant ! Au PSG, les joueurs sont dans ces niveaux-là. »

Karamoh, ce n’est pas que physique

« Il a des qualités exceptionnelles de dribble et de percussion. C'est du très haut niveau, a insisté le technicien. Après, les carrières se font sur pas grand-chose, il suffit d'un petit truc en plus ou en moins et ce n'est pas la même carrière. Lui, il faut qu'il soit capable de réaliser des matchs avec une grosse intensité. On essaie de le pousser au maximum pour qu'il y arrive. Avant il était capable de faire quelques fulgurances, mais le fait de les répéter, ça c'est le très haut niveau. Il s'en rapproche. » Pour rappel, Karamoh a déjà indiqué qu’il voulait revenir à l’Inter.