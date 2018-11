FCGB : Future star de l’Inter et des Bleus, ce Girondin prend le melon

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Prêté sans option d’achat par l’Inter Milan, Yann Karamoh (20 ans) ne compte pas s’éterniser à Bordeaux.

En manque de temps de jeu en Italie, l’ailier franco-ivoirien souhaite se relancer chez les Girondins pour mieux rebondir en tant que Nerazzurro. Il faut dire que l’ancien Caennais ne doute absolument pas de son potentiel. Au contraire, Karamoh se voit déjà réussir à l’Inter. Avant de briller sous le maillot de l’équipe de France.

« Je suis arrivé jeune à l’Inter. Il n’était pas facile de s’imposer, avec beaucoup de grands joueurs autour de moi, une équipe qui se cherchait depuis plusieurs années, s’est défendu le milieu offensif dans Sud Ouest. C’est difficile pour Keita Baldé, difficile pour Lautaro Martinez qui est un super joueur. Beaucoup de joueurs étaient allés voir le coach Luciano Spaletti pour lui demander que je joue. »

L’Inter croit en Karamoh

« Avant de venir à Bordeaux j’ai parlé avec tout le staff et là, tu comprends qu’à aucun moment les gens ne veulent t’enterrer. Ils m’ont dit que je pouvais partir, qu’ils me gardaient ma place, a-t-il raconté. Beaucoup de gens à l’Inter me voient comme un futur joueur de l’équipe de France avec un gros potentiel. Ils n’ont pas envie de reproduire la même erreur qu’avec Philippe Coutinho. Il a passé deux ou trois ans à l’Inter, il n’a pas joué, il est parti, il a explosé ! » En attendant, Karamoh ne s'est toujours pas imposé en Gironde...