FCGB : Ce joueur de Liga qui fait rêver Bordeaux au mercato

A la recherche d’un meneur de jeu au mercato, les Girondins de Bordeaux pistent Shinji Kagawa, l’international japonais du Borussia Dortmund. Un accord de principe aurait même été trouvé avec le leader de la Bundesliga pour le prêt de l’ancien Mancunien. Néanmoins, d’autres pistes sont étudiées par l’état-major du club au scapulaire, selon les informations obtenues par Sud-Ouest. En effet, dans le but de combler un éventuel départ de François Kamano, le profil de Ryad Boudebouz ferait quasiment l’unanimité en interne.

« Les Girondins se sont positionnés pour obtenir le prêt de Ryad Boudebouz qui ne joue plus beaucoup pour le Betis Séville. Il n’a en effet disputé que 8 matches, dont 6 en position de titulaire. L’international algérien, doté d’une bonne patte gauche, a fait le bonheur de tous les clubs français dont il a porté le maillot » explique le média. Pour rappel, Ryad Boudebouz figurait encore récemment dans la short-list de Nice. Mais le mercato du club azuréen est bloqué en raison des désaccords entre Jean-Pierre Rivère et les investisseurs du club. Bordeaux pourrait donc en profiter et rafler la mise…